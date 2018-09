Neben vielen anderen Herstellern und Vertreibern bietet nun Amazon selbst auch eine Filament-Produktpalette an.

Meine bisherigen Erfahrungen bei Filamenten beziehen sich auch OWL-Filament (B-Ware bei Ebay), Janbex, Tianse, Surreal und nun Amazon Basics. Alles davon als PLA, denn ABS ist mit einem offenen Drucker nicht möglich.

Bei Amazon Basics habe ich mir „Transparent Gelb“ bestellt, das Kilo kostet im bisherigen Schnitt zwischen 15€ und 16€. Der Normalpreis soll 19€ werden, aber auch das ist ein fairer Preis.

Layerheight 0.2 Geschwindigkeit 45mm/s Extrusionsbreite 0.48 Kühlung 65% – 95%

Um es endlich mal richtig zu machen, habe ich als erstes einen Temperaturturm gedruckt und siehe da, zwischen 230°C und 195°C sieht alles schick aus.

Danach noch ein Calibration Würfel mit 25mm x 25mm x 25mm und 7% Infill bei ca 215°C.

Und um das ganze abzurunden, ein Benchy-Boot, aber weil ich davon schon einige habe, wurde es „OLI“ von Vandragon_de (https://www.thingiverse.com/thing:2969027).

Klar ist: Um so mehr Infill, um so weniger durchsichtig wird das Material. Je nach Sichtweise und Infill kann es dabei andere Muster geben, die man sicherlich wunderbar verwenden kann.

Bei Oli habe ich ein Wabenmuster verwendet, dass leider erst beim seitlich drehen sichtbar wird. Um Oli Badewannen-tauglich zu machen, hat er wieder ein dichtes Infill auf den ersten Millimetern und ein leichteres Infill für den Rest.

Details am Boot bleiben aber etwas schwierig zu erkennen, was an der Transparenz liegt.

Das letzte Testmodel ist der „Woman Body for Vase Mode“ um noch einmal den Vasenmodus zu testen, die Durchsichtigkeit zu testen.

Im Moment bin ich sehr vom Amazon Basics Filament angetan, eine Rolle PETG habe ich schon vorbestellt.

Die Verarbeitung scheint bisher sehr einfach, die Transparenz ist toll, der Preis stimmt und ein nettes Feature von Amazon ist die Skala an der Rolle, mit der man den Restbestand ablesen kann.